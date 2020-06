Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 18 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, salvo qualche fenomeno lungo la fascia alpina e la bassa Lombardia e piovaschi residui sulla Puglia centro-meridionale. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, di poco superiori in Sicilia. Nella notte piogge in esaurimento su ogni settore.

Venerdì 19 giugno sarà una giornata all’insegna del bel tempo, almeno nella prima parte. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, ad eccezione di qualche rovescio diffuso sul Nordest, la Romagna e l’Abruzzo. Temperature massime che si attesteranno fra 26 e 29 gradi, mentre in Sardegna si supererà la soglia dei 30°. Nel corso del week-end si rafforzerà un vortice anticiclonico nordafricano che dovrebbe perdurare per diversi giorni, anche se non mancheranno zone di instabilità soprattutto lungo le fasce montuose.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 3 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 7 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera per traffico intenso.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 276 – direzione: Milano) code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante e tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci per Mezzi in lento movimento.

Sulla A1 Roma-Napoli (Km 738.3 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Caserta Nord per incidente. In A16 Napoli-Canosa (Km 32 – direzione: Canosa) traffico rallentato tra Baiano e Avellino Ovest per veicolo in avaria.