Maranello, dove ha sede la Ferrari, si è svegliata con Charles Leclerc in giro per le strade al volante della sua monoposto SF1000

“Buongiorno Maranello! Scusate se vi ho svegliato, questa mattina, stavo solamente andando al lavoro”. A dare una “sveglia” davvero speciale alla cittadina modenese dove ha sede la Ferrari è la sua stella, Charles Leclerc. Queste parole, infatti, il Piccolo principe le ha pubblicate proprio in mattinata sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work 😍 pic.twitter.com/IHj5o5RLlY — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 18, 2020

Sotto alla didascalia faceva bella mostra di sé una fotografia che ritraeva proprio il monegasco al volante della sua Rossa di Formula 1, la SF1000, mentre usciva dai cancelli della storica sede della Scuderia. E, in effetti, dopo aver lasciato la sede, Leclerc ha iniziato a fare un giro per Maranello, percorrendo le strade sulla sua monoposto del massimo campionato automobilistico.

Una visione decisamente insolita, che gli abitanti locali hanno accolto con sorpresa ed entusiasmo, tanto da pubblicare altri video sui social network che ritraggono questo spettacolo. Il modo sicuramente più bello per riaccendere i motori, scrollarsi di dosso la lunga ruggine dell’inattività provocata dalla quarantena e fare un bagno nell’affetto dei tifosi.

Nei prossimi giorni, Leclerc e il suo compagno di squadra Sebastian Vettel dovrebbero invece riprendere la via della pista, sul circuito di casa di Fiorano, per un test in vista del Gran Premio inaugurale della stagione (fissato per domenica 5 luglio in Austria). Per regolamento, stavolta, i ferraristi scenderanno in pista con la vecchia SF71H del 2018, proprio come hanno fatto la Mercedes la settimana scorsa a Silverstone e la Renault ieri proprio in Austria.