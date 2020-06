Il team Ducati Avintia proverà a blindare Johann Zarco, che però punta alla moto factory nel team Pramac Racing per la stagione 2021.

Il mercato dei piloti non si è mai fermato neppure durante il lockdown e, con l’avvicinarsi della stagione 2020, la chiusura delle trattative diventa imminente. A cominciare dalla firma di Pol Espargarò con Honda, di Danilo Petrucci con KTM e Andrea Dovizioso destinato a rinnovare con Ducati. Proprio in orbita Desmosedici potrebbero non essere finite le sorprese dopo l’ascesa di Jack Miller nella squadra factory per il 2021.

Infatti Johann Zarco dovrà giocarsi una moto ufficiale con Pecco Bagnaia nel team Pramac Racing, anche se Ducati Avintia vuole blindare il pilota francese. La scuderia di Raul Romero vuole puntare in alto ed è ben consapevole delle doti del transalpino. Come riportato da Motorsport.com il boss del team satellite ringrazia innanzitutto la Dorna per aver mantenuto gli impegni presi e aver consentito a tante squadre private di restare a galla dopo un momento così difficile. “Dorna ha effettuato i pagamenti che aveva promesso alle squadre nei tre mesi stabiliti e a luglio avremo le entrate per poter correre. Siamo riusciti a superare questo delicato momento e ci stiamo già concentrando sull’inizio del campionato del mondo, che, ne sono certo, sarà entusiasmante”.

Tito Rabat è l’unico pilota ad avere un contratto in scadenza nel 2021, su Johann Zarco bisognerà già cominciare a discutere con Ducati. “Tito Rabat ha un contratto con noi per il 2021 e prevediamo di mantenere Johann Zarco l’anno prossimo. Nessuno in Ducati ha detto diversamente – ha sottolineato Raul Romero -. Parlo con loro regolarmente e nessuno lì mi ha informato di nient’altro”. Sullo sfondo c’è il destino di Pecco Bagnaia che sembra destinato al rinnovo, ma solo a patto di alzare l’asticella delle prestazioni rispetto all’anno scorso. Viceversa, Zarco potrebbe avventarsi nel box Pramac Racing.