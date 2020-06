Il Coronavirus ha mandato in crisi diverse aziende. Tra le vittime illustri della F1 la McLaren che ora starebbe pensando di mettere in vendita alcune sue quote.

Quelli post-Covid si stanno rivelando tempi bui per tutti e pure le realtà che prima della pandemia sembravano solide hanno cominciato a vacillare. Una di queste è la scuderia di Woking che da subito costretta a mettere in cassa integrazione buona parte del personale prima di procedere a 1200 licenziamenti, si è dovuta addirittura appellare alla bontà d’animo dei suoi piloti impegnati nel Circus Carlos Sainz e Lando Norris, poi ben disposti ad aiutare decurtandosi lo stipendio.

A distanza di qualche mese dalla fase emergenziale, il tracollo economico dato dal fermo mercato dell’auto e dall’assenza di competizioni, avrebbero però obbligato la McLaren a compiere un passo ulteriore nella speranza di non chiudere i battenti. La storica equipe di F1 avrebbe deciso di mettere in vendita il 30% delle quote per trovare nuova liquidità e non soccombere.

Secondo quanto diffuso da Sky News, il programma di vendita coinvolgerebbe solamente il dipartimento corse della compagnia britannica, dunque, quello che si occupa della massima serie a ruote scoperte e dalla IndyCar.

L’obiettivo di tale manovra, di certo non esaltante e decisamente triste se si pensa a quanto glorioso è stato il brand fondato da Bruce, è anche quello tornare pian piano ai fasti di un tempo. La squadra infatti, spera di poter sfruttare il budget cap in vigore dal prossimo anno e fissato a 145 milioni per agganciare il trio attualmente inavvicinabile formato da Mercedes, Ferrari e Red Bull e da lì far partire una scalata. Ad oggi il 56% della proprietà del McLaren Group è in mano al fondo Mumtalakat Holding Company del Bahrain, il 14% a Mansour Ojjeh e il 10% a Michael Latifi, papà del driver Williams Nicholas, e il 20% restante è frammentato tra gli azionisti di minoranza.

Chiara Rainis