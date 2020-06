Il primo SUV interamente elettrico di Volkswagen, l’ID 4, è venuto allo scoperto grazie alle immagini trapelate dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Technologica cinese che sono state raccolte da un forum di fan di Volkswagen.

L’ID 4 – che in precedenza era conosciuto come ID Crozz quando era ancora un concept – è il primo veicolo della prossima linea di veicoli elettrici Volkswagen.

Si pensa che la casa automobilistica tedesca stia pianificando una presentazione completa dell’ID 4 nel corso dell’estate. Si prevede che possa raggiungere circa 482 km di autonomia con una carica completa ed è costruito sulla stessa piattaforma modulare elettrica che alimenterà gli altri veicoli ID di VW.

Le foto pubblicate oggi mostrano solo l’esterno del veicolo, e condivide in parte lo stesso linguaggio di progettazione dell’ID 3 – il modello elettrico che VW sta iniziando a lanciare in Europa – così come gli altri veicoli ID che abbiamo visto in forma di concept. I suoi fari assomigliano a quelli della ID 3, e la griglia anteriore ha un’estetica simile a quella della grattugia per il formaggio, simile al wagon concept VW presentato al Los Angeles Auto Show dello scorso anno.

Lo stile dell’ID 4 ha un aspetto moderno, perché è molto più curvo dei SUV di VW come il Tiguan o l’Atlas. Ma non c’è niente che gridi all’elettrico sul design. Mancano gli accenti blu acceso e l’aspetto da astronave che alcune altre case automobilistiche hanno continuato ad utilizzare nonostante i veicoli elettrici siano diventati più comuni.

Una cosa che spicca è che, nonostante la VW si sia concentrata per mesi sul marchio “ID 4“, una variante del veicolo presenta una scritta in rilievo “Crozz” sul paraurti posteriore, il che significa che l’azienda potrebbe non essere completamente a posto con quel marchio. Dovremo aspettare la presentazione completa per scoprirlo.