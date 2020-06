Lamborghini Urus Pearl Capsule si caratterizza per il suo look innovativo e aggressivo, colori perlati a contrasto

Il Centro Stile di Automobili Lamborghini realizza una nuovissima collezioni colori per il SUV Urus. La Urus Pearl Capsule sfoggia un look avvincente e giovanile, con colori perlati brillanti grazie alla vernice a 4 strati. Un design esterno bicolore: il Giallo Inti, l’Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinati al nero lucido di tetto, diffusore posteriore, labbro dello spoiler e altri dettagli. I cerchi da 23″ in nero lucido, con dettagli in tinta, completano il cerchio della perfezione estetica.

Interamente da ammirare e da vivere gli interni della Urus Pearl Capsule, dove si gioca anche qui sulla cromatura bicolore che riprende la caratteristica impuntura, detta Q-Citura, a motivo esagonale con logo ricamato sui sedili, a cui si aggiungono i dettagli in fibra di carbonio e alluminio nero anodizzato. Per offrire il massimo confort si può optare per il top dell’avanguardia stilistica e tecnologica, un sedile opzionale elettrico rivestito in tessuto traforato in Alcantara.

Tecnologia e personalizzazione

La Urus Pearl Capsule dispone di una gamma ampia di colori della palette standard aggiornata e, grazie all’offerta Ad Personam, i clienti potranno personalizzarla a proprio gusto e immagine. Rappresenta la massima espressione della tecnologia e dell’artigianalità, offrendo elevatissimi standard di sicurezza e assistenza alla guida. Ad esempio il Parking Assistant Package opzionale aggiornato e l’Intelligent Parking Assist. Grazie a questo sistema, la vettura è in grado di parcheggiarsi in autonomia gestendo sterzo, acceleratore e freno per parcheggi a L e a S, il tutto premendo un semplice pulsante.

“Urus, sin dal suo lancio – commenta Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini – si è mostrata capace di attirare una clientela molto diversificata e dagli stili di vita più disparati. Circa l’80% di questi clienti, di cui il 10% è rappresentato da donne, non aveva mai acquistato una Lamborghini prima e ora apprezza la versatilità di Urus nei contesti di lavoro, famigliari e ovviamente nel tempo libero, dove il lusso, le emozioni di guida e la natura sportiva ed elegante di questa vettura dominano la scena. La scelta dei colori dei proprietari di Urus è molto varia e combina toni più sobri con le tradizionali tonalità sportive di Lamborghini”.