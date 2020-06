Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 17 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con precipitazioni anche di carattere temporalesco. Al Centro-Sud piogge e temporali sul litorale adriatico e sull’Appennino, cieli soleggiati lungo il litorale tirrenico e le Isole maggiori. Le temperature massime si attesteranno fra 23 e 28 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in parziale attenuazione soprattutto al Sud.

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 167.8 – direzione: Trieste) rallentamenti in uscita a Dalmine provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda di 1 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali.

Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

Tra Mantova e Reggio Emilia in A22 Brennero-Modena (Km 264.5 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Mantova Nord e Pegognaga per lavori in corso.

Tra Ancona e Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 276.1 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso per lavori in corso.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori. In A3 Napoli-Salerno (Km 44 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.