Rezvani, nota per il suo Tank da 1.000 cavalli, ha deciso di aggiungere un altro paio di ruote al suo SUV: benvenuto Hercules 6×6.



Cosa hanno in comune la Chevy Silverado Goliath e la Ford F-150 VelociRaptor? Beh, oltre ad avere nomi così pomposi, entrambi i veicoli della Hennessey non sono soddisfatti dei due buon vecchi assi convenzionali. Per questi veicoli, sei ruote sarebbero la soluzione migliore da impiegare.

Rezvani, nota per il suo Tank da 1.000 cavalli con protezione EMP, ha deciso che è giunto il momento di aggiungere un altro paio di ruote al suo colosso di un SUV.

E ha anche un bel nome. Vi presentiamo l’Hercules 6×6.

Il produttore californiano di SUV con specifiche militari stradali ha mostrato il suo prossimo Hercules 6×6 attraverso il suo sito web e il suo account Instagram. I teaser non rivelano molto, però, in quanto il primo mostra il SUV 6×6 al buio con molte ombre, mentre l’altro si concentra sui due assi posteriori con il logo Rezvani adiacente.

Il Rezvani Hercules 6×6 dovrebbe essere basato sul Jeep Wrangler JL proprio come il Tank X, quindi è praticamente un Wrangler 6×6 ma con molti extra. Se eredita le caratteristiche che ha la sua controparte a quattro ruote, dovrebbe fornire almeno 1.000 cavalli di potenza e 1.180 Newton-metri di coppia proveniente da un motore V8 da 6,2 litri sovralimentato.

Maggiori dettagli saranno rivelati non appena Rezvani ha annunciato che l’Hercules 6×6 sarà svelato quest’estate – più probabilmente tramite l’utilizzo esclusivo dei canali online vista l’attuale pandemia di coronavirus. I prezzi non sono ancora stati rivelati, ma se la fascia di prezzo del Tank può essere un’indicazione, aspettatevi che l’Hercules 6×6 superi i 300.000 dollari (266.000 euro) se riempito fino all’orlo con opzioni come la protezione EMP e la sospensione FOX pronta per la gara, tra le altre.