Il SUV di lusso Range Rover è stato lanciato per la prima volta 50 anni fa e oggi per festeggiare l’anniversario debutta il Range Rover “Fifty”.

È difficile da credere, ma il SUV di lusso Range Rover esiste da mezzo secolo, ed è stato lanciato per la prima volta il 17 giugno 1970.

Concepito come un 4×4 per gentiluomini e famiglie di campagna urbane, la Range Rover è stata concepita come un’alternativa più confortevole ai fuoristrada Land Rover Serie IIA e III, pur offrendo la maggior parte delle capacità off-road dei suoi cugini aziendali più utilitaristici. Non è cambiato molto negli ultimi 50 anni, quindi l’azienda sta costruendo una Range Rover Fifty in edizione limitata per celebrare questa storia.

Land Rover definisce la Range Rover del 1970 la “4×4 di lusso originale“, e anche se pensiamo che la Jeep Wagoneer del 1963 possa non essere d’accordo con questa affermazione, è difficile negare l’impressionante influenza della targa sui moderni SUV di lusso. La Range Rover Fifty, che viene offerta sia sulla versione a passo corto che su quella a passo lungo, drappeggerà alcuni spunti di stile heritage sul modello con corpo in alluminio.

Basato sul sontuoso livello di finiture Autobiography, il Fifty riceve accenti unici di Auric Atlas (oro pallido) sui motivi delle bocchette di ventilazione del parafango, sulle finiture della griglia e su altri elementi di luminosità esterna. Il badge “Fifty” – progettato dallo stesso Land Rover Chief Creative Officer Gerry McGovern – appare in diversi punti all’esterno e all’interno. Come mostrano alcune delle foto, il nero lucido può sostituire le punte dell’Auric Atlas, in particolare i colori esterni di ispirazione retrò come il blu toscano, il bahama gold e il bianco Davos. Special Vehicle Operations offrirà la Range Rover Fifty in quei colori solo per pochissimi esemplari, mentre il resto della tiratura della Fifty in edizione limitata sarà dipinta nei colori Grigio Carpazio, Rosso Rosello, Aruba o Nero Santorini.

Secondo Land Rover, ogni modello è alimentato da un motore V8 da 5,0 litri e 518 cavalli, una versione più potente della quale appare nella SVAutobiografia. I prezzi e le specifiche dettagliate saranno rivelati quando l’edizione limitata entrerà in vendita nel corso di quest’anno, con solo 1.970 esemplari prodotti.

Lanciata nel 1970, la prima Range Rover “Classic” era dotata di serie di quattro ruote motrici, tettuccio fisso da station wagon, tappezzeria completa e tappetini (un’idea originale per un SUV dell’epoca). Inizialmente disponibile solo come modello a due porte, nel 1981 ne seguì un modello a quattro porte. Quella prima Range Rover ha stabilito molti degli spunti di design caratteristici del modello che ritroviamo fino ai giorni nostri.

Dopo una corsa di 25 anni, la Classic ha lasciato il posto alla Range Rover “P38A” per il model year 1995. La P38 ha perso le prese d’aria del parafango, ma ha mantenuto una silhouette familiare, una linea perfettamente orizzontale e un tetto mobile. Un telaio e un sistema di sospensioni modernizzati hanno fornito una guida migliore senza sacrificare molto la capacità off-road.

La Range Rover di terza generazione è arrivata nel 2003, con un telaio monoscocca simile a quello delle auto e sospensioni indipendenti a quattro ruote con molle ad aria, diventando forse uno dei SUV più confortevoli fino a quel momento. Quest’epoca ha anche preannunciato la prima volta che il nome Range Rover si è esteso a un secondo veicolo, il più piccolo Range Rover Sport. Entrambi i fratelli si vantavano ancora di una grande robustezza.

L’attuale Range Rover, lanciata nel 2013, è la più tecnologicamente avanzata mai realizzata. Utilizzando le lezioni apprese dai suoi cugini aziendali di Jaguar, la Range Rover di quarta generazione è stata la prima Range Rover con costruzione interamente in alluminio, tagliando quasi 454 chilogrammi dal peso del suo predecessore. Nel frattempo, i sofisticati modelli Autobiografia e SVAutobiografia vantano molto spazio, lusso e potenza.

Oggi, la famiglia Range Rover comprende sia il SUV di punta che la Sport, oltre a una Range Rover Velar di medie dimensioni e a una Range Rover Evoque subcompatta. Come la maggior parte dei prodotti a marchio Land Rover, ognuno di questi modelli offre molte più capacità di quanto ci si possa aspettare da un SUV di lusso.