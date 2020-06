Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 17 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore piogge e temporali si attenueranno su gran parte delle zone interessate dal mattino, ma persisteranno ancora sulle Alpi centrali e, dalle prime ore dell’alba di domani, anche su alta Toscana. Cieli nuvolosi al Nord e lungo il basso Appennino, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime stabili e comprese fra 15 e 20 gradi.

Giovedì 18 giugno buona parte della Penisola sarà ancora soggetta a fenomeni, in particolare lungo la fascia alpina e prealpina, Umbria e Puglia centro-meridionale. Massime stabili o in lieve aumento locale, comprese fra 25 e 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Il maltempo sta causando rallentamenti sulle autostrade, in particolare sul Nord Italia. Sulla A13 Bologna-Padova temporali tra Monselice e Bivio A13/A4 Torino-Trieste con visibilità 100 metri. Sulla A14 Bologna-Ancona temporali tra Imola e Faenza con visibilità 100 metri.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia) l‘uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano. L’uscita di Genova Pegli e’ chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

All’altezza di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 310 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente. Sulla A11 Firenze-Pisa nord allagamenti tra Altopascio e Capannori per straripamento.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Valmontone ed il bivio con la Diramazione di Roma Sud verso Firenze, ci sono 6 km di coda in diminuzione a causa del ribaltamento di un camion, avvenuto all’altezza del km 578. Il traffico scorre su due delle tre corsie disponibili.