In questo video vedremo una di quelle Porsche a tiratura limitata che raramente escono dai loro garage deumidificati per sporcarsi un po’ in pista.



Porsche ha festeggiato il suo 70° anniversario due anni fa con l’introduzione di un modello in edizione limitata chiamato 935. La casa automobilistica tedesca aveva previsto di produrre solo 77 esemplari, quindi riuscire a firmare una di queste rare bellezze in pubblico è veramente difficile. Ecco perché siamo grati per questo breve video che mostra la 935 che lambisce il Circuito Zolder in Belgio.

Il design selvaggio della 935 rende omaggio a una ex stella delle corse Porsche soprannominata “Moby Dick“, un’auto da corsa a coda lunga della fine degli anni Settanta. Tuttavia, la carrozzeria aggiunta in questo modello non ha modificato troppo le sue forme. Porsche ha mantenuto il peso di 1.378 chilogrammi mentre aumentava la potenza del doppio turbocompressore da 3,8 litri a sei cilindri, che produce 700 cavalli. Si accoppia con un cambio Porsche PDK a sette marce.

Nonostante sia emozionante vedere la 935 in pista con altre vetture, il pilota non la punisce troppo duramente nel traffico. Lo scarico chiassoso scoppia ancora con entusiasmo dai tubi di scappamento ispirati alla Porsche 908, e sembra anche una vera auto da corsa. Viene fornita con un solo posto a sedere, ma il posto passeggero supplementare è opzionale, che sembra essere la scelta di questo proprietario. E non è che la Porsche abbia tolto ogni comfort in assoluto – ha ancora l’aria condizionata.

I modelli Porsche in edizione limitata non sono una novità, ma vederli in giro è sempre divertente. Sappiamo quanto spesso le supercar di fascia alta, a produzione limitata, vengono nascoste in un garage climatizzato, e non c’è niente di male in questo, anche se è bello vedere queste macchine fare ciò che sanno fare meglio: mangiarsi la strada. Portare la 935 in pista e rischiare potenzialmente di graffiare un po’ di vernice capisco che non sia il sogno di tutti i possessori, soprattutto dato il suo prezzo di 700.000 euro.