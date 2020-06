Max Verstappen ha scelto la sua nuova macchina (stradale): sarà una Ferrari Monza SP2, fuoriserie dal costo faraonico di ben 1,6 milioni

Il fascino della Ferrari è notoriamente irresistibile, perfino per i diretti rivali. Ne sa qualcosa un certo Lewis Hamilton, ormai da anni possessore di un’autentica collezione di vetture di serie del Cavallino rampante. E anche Max Verstappen, evidentemente, non fa eccezione.

Magari non avrà mai l’opportunità di guidare una Rossa in Formula 1, ma oggi il figlio d’arte può farlo almeno sulla strada. L’olandese, infatti, ha approfittato del tempo concessogli dalla quarantena e dallo stop alle gare per scegliere la nuova fuoriserie da ospitare nel suo garage, e la decisione è caduta proprio sulla Ferrari Monza SP2.

Una Ferrari Monza SP2 per Max Verstappen

Un bestione spinto da un motore V12 da 6,5 litri e 850 cavalli, capace di raggiungere velocità massime di oltre 300 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi. E, dettaglio non trascurabile, dal prezzo di listino che si aggira intorno agli 1,6 milioni di euro. Non a caso è un gioiellino che fino ad ora è stato riservato ad una clientela veramente d’eccezione: tra gli altri clienti che se la sono aggiudicata figurano nomi come l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e il famoso chef e star della tv Gordon Ramsay.

Più particolare, però, il fatto che ne abbia comprata una persino un nemico giurato del Cavallino rampante come Max, che l’anno scorso non ci pensò due volte ad accusare apertamente la Scuderia di aver “barato” con le presunte irregolarità dei suoi motori. Ma queste rivalità sono confinate al mondo dello sport: quando si tratta di affari un accordo si può trovare sempre, basta mettere mano al portafoglio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, questo è proprio ciò che avrebbe fatto Verstappen, che ora dovrà solo attendere per mettersi al volante della sua nuova e fiammante Ferrari. Dopo l’ordine è partita la produzione, poi la Monza SP2 sarà spedita direttamente alla sua residenza di Montecarlo.

Leggi anche —> Verstappen sbruffone: “Voglio vincere tutti i GP”. Ma la Mercedes ci crede