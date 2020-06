Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 16 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo tutta la fascia appenninica e buona parte delle Alpi. Rovesci sparsi anche sul litorale laziale e sul Salento. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 23 e 28 gradi. Dal pomeriggio-sera fenomeni in graduale attenuazione.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Nord di Milano lavori in corso sulla A9 Lainate-Como (Km 13 – direzione: Lainate) tra Uboldo e Bivio A9/A8 Milano-Varese.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A Sud di Mantova in A22 Brennero-Modena (Km 267.2 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Mantova sud e Pegognaga per lavori.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Milano) l‘uscita di Firenze Impruneta e’ chiusa al traffico provenendo da Roma per incidente. Uscita consigliata provenendo da Roma: Firenze Scandicci.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A Sud di Frosinone sulla A1 Roma-Napoli (Km 658.3 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Pontecorvo e Ceprano per traffico intenso.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.