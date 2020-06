Per la prima volta in assoluto, vediamo la Porsche Taycan proprio accanto alla nuova, prossima Tesla Roadster. Vediamo a confronto le dimensioni e il design esterno.



Sulla carta, la Tesla Roadster è il veicolo di gran lunga più capace delle due. Secondo Tesla, la nuova Roadster sarà in grado di percorrere circa 1000 km con una sola carica. Questo supera di gran lunga l’autonomia di qualsiasi versione della Taycan (la Taycan con più autonomia, la 4S, vanta solo 325 km per carica).

A parte l’autonomia, la nuova Tesla Roadster dovrebbe essere in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri all’ora in soli 1,9 secondi con i propulsori a razzo opzionali. Non c’è auto in giro che possa toccare quei numeri, nemmeno la top di gamma Taycan Turbo S.

Ovviamente, le due auto sono mondi a parte e questo video molto particolare cattura anche quello in termini di design. La Roadster sembra minuscola rispetto alla Taycan. Non è una sorpresa, però, dato che la Taycan è vicina per dimensioni alla Tesla Model S e la Roadster è chiaramente un veicolo molto più piccolo.

Questo video unico ci arriva tramite Alborz Heydaryan di Alborz.Design on Shutterstock. Buona visione.