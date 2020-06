Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 16 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo la fascia alpina e prealpina e lungo l’arco appenninico, con possibili violenti temporali lungo le Alpi piemontesi e le zone più interne dell’Abruzzo. Nel corso della tarda serata fenomeni in assorbimento quasi ovunque, ma persisteranno su Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e alta Toscana. Temperature minime stabili e comprese fra 17 e 21 gradi.

Martedì 17 giugno sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo su quasi tutto il Nord, il litorale adriatico e la dorsale appenninica. Cieli sereni o poco nuvolosi lungo il versante tirrenico. Stabili le temperature massime che oscilleranno fra 23 e 28 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Gravellona Toce) coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Ventimiglia) l‘uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

A Sud di Arezzo sulla A1 Firenze-Roma (Km 395 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Valdichiana e Chiusi per incidente. In A14 Ancona-Pescara (Km 280 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio per incidente.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: G.R.A.) coda tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Portonaccio per veicolo in avaria.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.