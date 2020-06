In questo video vedremo la versione in scala 1:8 della Rolls-Royce Cullinan dal prezzo davvero esorbitante: 37.000 euro.

Rolls-Royce è entrata recentemente nel settore dei giocattoli in un modo che solo il famoso marchio di lusso avrebbe potuto fare.

Il modello in scala 1:8 della Rolls-Royce Cullinan parte da 15.000 euro, e la personalizzazione del cliente può portare la cifra molto più in alto. Quello di questo video della youtuber Supercar Blondie costa 37.000 euro.

Supercar Blondie inizia aprendo la parte posteriore della Cullinan. Controlla tutte le luci della vettura all’esterno e all’interno e fa scattare il cofano per consentire di dare un’occhiata alla versione in scala del motore V12.

Secondo Supercar Blondie, il modello contiene oltre 1.000 componenti fatti a mano. Anche le aree praticamente nascoste come i comandi HVAC posteriori sulla console tra i sedili anteriori hanno abbellimenti di ogni sorta. La costruzione di ogni modello richiede oltre 450 ore di lavoro, il che significa che il minuscolo crossover richiede più tempo per il montaggio rispetto a quello reale.

Rolls-Royce vorrebbe che i clienti che hanno acquistato una Rolls-Royce Cullinan acquistino il modello in scala per abbinarlo al loro crossover. Per invogliare i clienti, l’azienda offre la versione più piccola in qualsiasi colorazione che una persona può ottenere dalla Rolls-Royce a grandezza naturale. Lo stesso vale per le finiture interne, compresi piccoli dettagli come i poggiatesta ricamato e le cuciture. A parte il fatto di poterla guidare, la Cullinan in scala 1:8 ha quasi tutto quello che si può trovare su un modello a grandezza naturale.

Il modello Cullinan si appoggia su una base nera lucida, e c’è una vetrina trasparente che va oltre la parte superiore. Ha anche un finestrino rimovibile per consentire l’accesso all’auto senza togliere l’intera copertura.