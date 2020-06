Nel cuore di Maranello un appassionato Ferrari è riuscito a filmare le prime immagini di quello che dovrebbe essere il nuovo modello ibrido della casa.



Dopo LaFerrari 2013 e la SF90 Stradale 2019, la Ferrari si prepara a presentare il suo terzo modello ibrido. Questa volta, il Cavallino Rampante elettrificato sarà posizionato verso il fondo della scaletta in termini di prezzo e dovrebbe essere anche di dimensioni più piccole. I membri del forum FerrariChat lo chiamano il “Fratellino“, e ora il lettore di Motor1.com “Varryx” ne ha individuato uno proprio nel cuore della Ferrari.

Anche se può sembrare una 488 GTB con alcune strane mimetiche e punte di scarico montate più in alto, questo è in realtà un modello di prova per un propulsore ibrido su cui la Ferrari ha lavorato per un bel po’ di tempo. Gli adesivi gialli ad alta tensione sono un indizio evidente, ma ci sono altri segni che rivelano che la vettura non è quello che sembra.

Le prese d’aria laterali dietro le portiere sono visibilmente più grandi di quelle che siamo abituati a vedere su una normale 488 GTB. Non solo, ma il filo blu che sporge dal lato del passeggero rivela che la Ferrari stava probabilmente monitorando i parametri del motore. Il filo sembra andare nel vano motore da un lato e all’interno dell’abitacolo dall’altro, probabilmente collegato a un computer portatile.

Il modello di prova è stato avvistato mentre condivideva la strada con la SF90 Stradale, il che non è poi così sorprendente data la natura elettrica di entrambe le supercar. Si ritiene che la nuova aggiunta alla gamma Ferrari impiegherà un motore V6 biturbo e un motore elettrico per una potenza combinata sconosciuta. Ovviamente sarà molto meno potente della SF90 Stradale e dei suoi 986 cavalli rampanti. Alcuni dicono che il propulsore ibrido produrrà circa 700 CV, ma questo resta da vedere.

Un altro pezzo del puzzle che ci manca ha a che fare con il nome dell’auto, anche se il revival del nome Dino è rimasto a lungo su Internet per anni. Per quanto riguarda il momento del suo debutto, si dice che l’auto sarà svelata nel primo trimestre del prossimo anno, ma non entrerà in produzione fino al terzo trimestre del 2021. Nel frattempo, la SF90 Stradale Spider e un altro veicolo saranno probabilmente presentati nel corso dell’anno.