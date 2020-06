La scheda

Esteban Ocon nasce ad Evreux il 17 settembre 1996. La sua avventura nel motorsport parte nel 2006 con i karting dove riesce a togliersi diverse soddisfazioni negli anni seguenti vincendo il titolo francese di KF3 e il Campionato Cadetti francese.

Le formule minori

Dal 2012 il francese comincia a correre nelle formule minori prendendo parte alla Eurocup Formula Renault 2.0. Nel 2014 vince il campionato F3 Europa e l’anno seguente, invece, conquista la GP3 Series.

Dal DTM al ritorno in F1

Nel 2016, invece, Ocon si lancia anche nel DTM dove però non ottiene grandi risultati e alla fine decide di abbandonare questo campionato per concentrarsi nuovamente sulla F1 dove viene ingaggiato dalla Manor, con la quale non si rende protagonista di grandissime prestazioni.

L’approdo in Force India

La Force India però intravede il suo grande talento e nel 2017 lo mette sotto contratto. Ocon disputa una buona stagione e replica anche l’anno seguente, ma a fine anno a causa anche del cambio di proprietà della scuderia che passa al padre di Lance Stroll, lui viene silurato per fare spazio proprio al giovane canadese.

Un contratto con Renault strizzando l’occhio alla Mercedes

Da sempre in orbita Mercedes, Ocon nel 2019 sembra vicino a firmare per la casa di Stoccarda e scalzare Bottas, ma alla fine la squadra tedesca decide di confermare il finlandese e il francese firma così per Renault per il 2020, in attesa di futuri sviluppi nel team teutonico.