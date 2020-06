Giacomo Agostini oggi compie 78 anni. Tanti auguri al pilota più vincente nella storia del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati.

Giacomo Agostini oggi compie 78 anni. Il pilota bresciano durante la sua carriera ha praticamente vinto tutto. Il suo score oggi parla di: 15 titoli iridati, 123 vittorie, 162 podi e 117 giri veloci. In attività dal 1963 al 1977 ha disputato 190 Gran Premi restando sempre sulla cresta dell’onda.

Dopo aver disputato qualche gara nei primi due anni della sua carriera Agostini cominciò a diventare un top rider nel 1965, quando chiuse in 350 e in 500 al 2° posto nella classifica iridata di entrambi i campionati.

Grandi successi anche con il Team Agostini

Le prime soddisfazioni per lui però arrivano nel 1966, quando vince il primo Mondiale della 500. Da lì parte la leggenda di Ago. Sono anni in cui i piloti corrono contemporaneamente in più categorie e durante le stagioni seguenti Giacomo metto insieme 7 Mondiali in 350 e 8 in 500.

Il suo ultimo titolo Agostini lo conquista nel 1975 a 33 anni. Negli anni successivi però a causa della scarsa competitività decide alla fine nel 1977 di lasciare le corse a 35 anni. Dopo il Motomondiale Ago si è lanciato prima nel mondo delle automobile e poi infine ha creato un proprio team correndo in 500 e in 250. Il Team Agostini riuscì anche a vincere tre titoli iridati, tutti con Eddie Lawson nel 1984, 1986 e 1988.

Giacomo Agostini è stato il primo pilota a gestire la propria immagine e a tenere un certo rapporto con la stampa precedendo di diversi anni quanto fatto poi da Valentino Rossi. Da parte della redazione di Tuttomotoriweb.com vanno i nostri più sinceri auguri di buon compleanno a Giacomo Agostini.

