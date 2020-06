Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 15 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo tutta la catena appenninica, con precipitazioni di carattere temporalesco su Toscana e Umbria. Piogge anche sulle Alpi centro-orientali e piovaschi mattutini sul Salento. Tempo stabile e soleggiato sul resto d’Italia, soprattutto sul Nordovest, Isole maggiori e litorale tirrenico. Temperature massime stabili e comprese fra 24 e 29 gradi. Dal pomeriggio si estende il fronte instabile su tutto il Nord e parte del Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

All’altezza di Como sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda di 1 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

Traffico intenso nei pressi di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. In A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 6 km tra Arenzano e Genova Pegli per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sulla A13 Bologna-Padova (Km 7.9 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. A Roma, invece, sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 4.9 – direzione: Tangenziale Est) code a tratti tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 47.7 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso.