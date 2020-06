Può una Tesla Roadster sperare di trainare il mostruoso pick-up Ford F-650? Scopritelo nel video in fondo all’articolo.



Un enorme pick-up Ford F-650 può facilmente battere una Tesla Roadster in una sfida di tiro alla fune, giusto? Questo è esattamente ciò che questo video riprende.

Un tiro alla fune tra due avversari molto improbabili. Sembra esserci un forte disequilibrio, ma è proprio questo che lo rende così interessante.

Il video ci arriva attraverso Gruber Motor, l’azienda che restaura, fa rivivere e riporta in vita le originali Tesla Roadster. Dichiara Gruber:

“Proprio come l’incredibile competizione tra la famigerata Tesla Cybertruck contro la Ford F150, abbiamo deciso di abbinare la Roadster originale con la mostruosa Ford F650!”

Ci aspettavamo che la mostruosa Ford F-650 dominasse completamente questa competizione, ma con nostra grande sorpresa, non è andata così.

I due veicoli si allineano paraurti a paraurti e il cavo di traino è attaccato. Come vedrete, il cavo di traino è molto basso sulla Roadster e posizionato molto più in alto sulla F-650. Questo dovrebbe dare al grande camion un vantaggio ancora maggiore. Ha anche più pneumatici per una maggiore trazione.

È un’accoppiata totalmente impari, ma quando è il momento di andare, il camion comincia a fare ancora più rumore, mentre la Roadster si occupa silenziosamente di trainare quel camion proprio in fondo alla strada.

E’ talmente incredibile da non sembrare vero. E forse, in effetti, non lo è.

Questo non vuol dire che una Tesla non possa vincere (numerose Tesla, tra cui anche una Model 3, hanno già battuto i camion) contro un pick-up, ma questo particolare tiro alla fune sembra un po’ sospetto. E’ forse truccato? Scopritelo nel video qui sotto: