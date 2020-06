In questo video potremo vedere per la prima volta la Tesla Cybertruck, la Tesla Roadster e la Tesla Semi una a fianco all’altra tutte di colore giallo.



Quello che ci piace molto di questo video è che i veicoli sono tutti in scala e quindi ci fornisce un modo perfetto per confrontare le dimensioni dei veicoli presentati.

Inoltre, si possono vedere i veicoli da tutte le angolazioni, il che significa che si possono vedere tutti i lati di ogni Tesla renderizzata. Infine, ma non meno importante, il modo in cui questi video sono realizzati ci permette di vedere due o più auto una accanto all’altra anche se questi due veicoli non potranno mai essere visti uno accanto all’altro nella vita reale.

La Tesla Cybertruck è forse il veicolo Tesla più atteso di tutti i tempi. Nel frattempo, la Tesla Roadster, con i suoi propulsori a razzo, sarà probabilmente il veicolo più veloce mai realizzato. Poi c’è la Tesla Semi, che è appena passata in una fase di allestimento di produzione.

Questo video unico arriva tramite Alborz Heydaryan di Alborz.Design on Shutterstock. Questa è la prima volta che c’è la possibilità di vedere la Tesla Cybertruck, la Tesla Roadster e la Tesla Semi, l’una accanto all’altra, tutte in giallo, in modo da poterle confrontare come si deve sul lato dimensioni.

Oltre ad essere forse la prima volta che vediamo queste tre Tesla insieme in un unico video, è anche la prima volta (crediamo) che vediamo la Roadster e la Tesla Semi rese nella colorazione gialla. Il Cybertruck, invece, è stato reso praticamente in tutte le colorazioni disponibili.