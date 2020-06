George Russell è il primo campione del mondo virtuale della Formula 1, grazie alla vittoria anche nel Gran Premio simulato del Canada

Un campione del mondo (virtuale) pronto per il team campione del mondo (reale). George Russell porta a casa la quarta vittoria consecutiva nei Gran Premi simulati, conquistando il successo anche nel gran finale della serie digitale organizzata ufficialmente dalla Formula 1, in Canada.

Assente il suo rivale numero uno Charles Leclerc, impegnato nella concomitante 24 Ore di Le Mans virtuale con la Ferrari, Russell aveva già la matematica certezza di vincere il titolo iridato “da casa”, ma ha voluto comunque chiudere in bellezza, dominando dal primo all’ultimo giro e confermando la sua superiorità assoluta sugli avversari, almeno alla PlayStation.

Il giovane inglese della Williams ha infatti chiuso con dieci secondi di vantaggio su Alex Albon, della Red Bull, mentre a completare il podio è stato Esteban Gutierrez, sulla Mercedes: lo stesso esatto ordine d’arrivo del precedente appuntamento in Azerbaigian. “Non sarà come la F1 vera”, ha commentato Russell sul suo profilo ufficiale di Twitter, “ma è stata un’emozione tornare a lottare per le vittorie con i ragazzi negli ultimi mesi. Questa sensazione mi era mancata. Questa serie mi ha divertito più di quanto mi sarei aspettato. Non importa dove corro, voglio sempre dare il massimo”.

It may not be the real thing but it’s been such a buzz battling for wins with the lads again these past months. I’d missed that feeling!

Enjoyed the series way more than I expected. No matter what you do you’ve gotta give it everything!#VirtualGP Champ… cheers everyone! 🏆🙌 pic.twitter.com/HQmF13YlA0

— George Russell (@GeorgeRussell63) June 14, 2020