La Nuova Stratos di Manifattura Automobili Torino farà il suo debutto nel Regno Unito al Salon Privé, diventando così il primo annuncio di una nuova vettura per l’evento.

MAT è stata lanciata dall’ex-pininfarina Paolo Garella e da suo figlio Riccardo nel 2014 e la coppia si è occupata anche della progettazione e dello sviluppo dell’unica P4/5 Competizione di Jim Glickenhaus e della serie SCG003C&S, dell’Apollo Intensa Emozione e dell’Aspark Owl.

La Nuova Stratos è stata presentata nel 2010, ma solo nel 2018 è stata messa in vendita quando una società tedesca, la New Stratos GbR, di proprietà del miliardario tedesco Michael Stoschek, ha ottenuto i diritti per la costruzione della vettura.

Le Ferrari donate sono state pesantemente modificate, non solo nell’estetica, ma sono stati tagliati persino 80 kg di peso, il passo è stato accorciato di 20 centimetri e la potenza del motore Ferrari V8 da 4,3 litri è passata da 483 a 540 cavalli.

“La MAT Stratos è una brillante interpretazione moderna di un’icona degli anni ’70 e la passione, l’abilità e l’ingegneria che sono andate a creare questo splendido omaggio sono evidenti“, ha detto il direttore commerciale del Salon Privé David Bagley. “Nel progettare la nuova vettura, MAT ha fatto ogni sforzo per ricreare un’auto che sia il più fedele possibile all’originale, fino al vano del casco integrato nel vano porta interno.

“Con soli 25 esemplari in costruzione, sarà super rara e quindi siamo entusiasti di poter mostrare l’auto ai nostri ospiti, molti dei quali sono collezionisti di supercar di produzione limitata”.

Riccardo Garella, responsabile vendite e marketing di MAT, ha aggiunto: “Siamo felici e orgogliosi di mostrare la nostra Nuova Stratos per la prima volta nel Regno Unito in un punto di riferimento così iconico. Salon Privè è l’ideale per le nostre auto e per il tipo di esperienza che cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti: non vediamo l’ora di presentare la Nuova Stratos a settembre a Blenheim Palace”.