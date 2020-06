Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 15 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su Lombardia, Nordest, litorale adriatico e fascia appenninica, cieli sereni o poco nuvolosi lungo il versante tirrenico. Nel corso delle ore serali fenomeni in attenuazione un po’ ovunque, ma persisteranno rovesci lungo l’alto versante adriatico e sull’Appennino umbro. Temperature minime stabili e comprese fra 17 e 21 gradi.

Martedì 16 giugno piogge e temporali lungo l’asse appenninico, il medio Adriatico e sul Salento. Tempo soleggiato altrove, anche se da metà giornata le zone di instabilità si estenderanno lungo l’arco alpino e sul Piemonte. Temperature massime stazionarie e comprese fra 23 e 28 gradi, punte di 30° in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

All’altezza di Milano traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Più a Sud, invece, sulla A1 Milano-Bologna (Km 58 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano per veicolo in avaria.

Tra Ferrara e Bologna in A13 Bologna-Padova (Km 14 – direzione: Padova) coda di 4 km tra Bologna Interporto e Altedo per veicolo in avaria Entrata consigliata verso Padova: Altedo. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Interporto.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 285 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze sud per traffico intenso. Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 357.5 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pescara Nord e Pineto per riduzione di carreggiata.