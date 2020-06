Nel video di oggi vedremo un Opel Corsa classe 1993 superare i limiti di velocità imposti dal suo motore lungo le autostrade tedesche.



La nostra star di oggi è la Opel Corsa B – un’umile utilitaria a tre porte prodotta nel 1993 che non è ricordata sicuramente per la sua potenza. In realtà, il particolare esemplare qui produce solo 53 cavalli, provenienti dal suo motore a tre cilindri da 1,0 litri.

Non aspettatevi però un miracolo dalla due volumi, ma è interessante vedere che la vettura può ancora spingersi oltre i suoi limiti anche dopo quasi tre decenni di vita. Dopo qualche tempo, la Corsa B ha raggiunto la sua velocità massima di 160 chilometri all’ora.

Per fortuna, la Opel Corsa è migliorata molto rispetto alla sua forma precedente. Il modello attuale, la Corsa F che vedete nelle immagini, è molto più bella di prima. È una perfetta rappresentazione di come sarà lo sviluppo del veicolo entro 30 anni.

Ancora meglio, la Opel Corsa 2020 si può avere con un motore turbo da 1,2 litri che eroga fino a 130 CV e 230 Nm di coppia. Anche la sua velocità massima è un po’ più alta, a 188 km/h.