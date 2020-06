Ci sono ancora due problemi da risolvere prima dell’inizio del Motomondiale: gli spostamenti di alcuni tecnici extraeuropei e la salvaguardia di piccoli sponsor.

Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, si è seduto per parlare di come si svolgerà il campionato in questa stagione nel corso del programma BeMad “Locos por las motos”. Nei giorni scorsi ha annunciato il calendario ufficiale del Motomondiale 2020, ma non tutti i problemi sono definitivamente risolti. A cominciare dalle gare extra-europee in Argentina, Stati Uniti, Malesia e Thailandia. Ezpeleta afferma di avere tempo fino al 1 luglio per poter decidere se il campionato potrà tenere una tappa in una di queste quattro nazioni.

Carmelo Ezpeleta ha anche parlato dei protocolli che dovranno seguire quest’anno. Sottolinea che questi protocolli sono stati approvati dal governo spagnolo e dagli altri governi ospitanti. Il numero delle persone all’interno del paddock è stato ridotto a circa 1400 persone, ma quasi un centinaio di queste arrivano da altri continenti e ancora non possono approdare in Europa. “La prima cosa è stata sapere quando potevano farlo in modo da poter iniziare le gare”, aggiunge. Inoltre, le persone che viaggiano dovranno fare un test prima di lasciare il loro paese e quando arrivano la loro temperatura verrà misurata ogni giorno e potranno solo circolare dal circuito all’hotel e viceversa .

Un altro problema è legato agli sponsor. Anche se Carmelo Ezpeleta afferma che con i grandi sponsor del campionato e con i circuiti non ha avuto problemi, è ancora in trattative con le TV. Tuttavia, questo non è il minimo problema perché crede che raggiungeranno un accordo. Ciò che preoccupa davvero il CEO di Dorna è che gli sponsor di piccoli team possano resistere. Quindi stanno studiando delle misure per ridurre i costi e salvaguardarli per il bene di molti team, specie delle classi Moto2 e Moto3.