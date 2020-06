Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 14 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dopo l’instabilità delle ultime ore i fenomeni andranno ad esaurirsi nel corso della notte, salvo residui piovaschi tra Abruzzo e Molise e sulle Alpi orientali. Le temperature minime subiranno una lieve ascesa al Nord, stabili altrove, ed oscilleranno fra 17 e 21 gradi.

Lunedì 15 giugno ritorna l’instabilità su molte regioni, a cominciare da quelle attraversate dalla fascia appenninica e si prevedono piogge anche sul medio e basso Adriatico. Precipitazioni sparse anche lungo la catena alpina centro-orientale. Le massime resteranno stazionarie con temperature comprese tra 23 e 28 gradi. Dal pomeriggio maltempo in estensione anche sulla Val Padana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Al confine lombardo-svizzero si segnala traffico rallentato sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.18 – direzione: Svizzera) tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento dogana Svizzera.

Sulla A22 Brennero-Modena (Km 15.801 – direzione: Brennero) coda di 2 km tra Vipiteno e Dogana del Brennero per traffico intenso.

A Venezia si segnalano forti rallentamenti in A13 Bologna-Padova (Km 116 – direzione: Bologna) tra Bivio A13/A4 Torino-Trieste e Padova Industriale per incidente.

Lavori in corso sulla A14 Ancona-Pescara (Km 280.8 – direzione: Ancona) tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio.

A Roma in A24 Roma-Teramo (Km 27.5 – direzione: Roma) divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Vicovaro-Mandela e Tivoli verso Roma fino alle 6 del 15/6/2020 per lavori.