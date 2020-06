Claude Leouch ha creato un nuovo cortometraggio con protagonista la Ferrari SF90 Stradale guidata dal campione di Formula 1 Charles Leclerc.

Era il 1976.

Claude Lelouch proietta in anteprima un cortometraggio francese di una guida ad alta velocità in una domenica mattina presto a Parigi – C’était Un Rendez-Vous, che significava “Era un appuntamento” quando tradotto. È uno dei più grandi video di guida mai realizzati, preannunciato proprio per la sua tecnica di ripresa singola. Il cortometraggio è durato otto minuti.

Saltiamo in avanti fino ad oggi, Lelouch vuole superare se stesso e il suo lavoro precedente con un sequel del venerato cortometraggio. Chiamato Le Grand Rendez-Vous, la nuova versione di Lelouch è altrettanto speciale ed è stata mostrata il mese scorso, e potete vederla nel video in calce a questa pagina.

Le Grand Rendez-Vous è più corto del suo predecessore, ma l’auto che qui è protagonista è molto più veloce. Vi presentiamo la Ferrari SF90 Stradale, la seconda vettura ibrida di Maranello a seguire le orme de LaFerrari.

Con la SF90 Stradale nelle mani del pilota della Ferrari di F1 Charles Leclerc, la supercar ibrida V8 da 1.000 cavalli di potenza ha infiammato le strade del circuito di Monaco GP con velocità fino a 240 chilometri all’ora. È stata una corsa esaltante, e dovreste guardare il filmato in calce per capire cosa intendiamo.

Per quanto riguarda la produzione, la Ferrari ha detto in un comunicato che Lelouch ha impiegato 17 persone per girare il film utilizzando sei iPhone 11 Pro, nove Go Pro e una Sony Venice Camera. Il film è stato girato sulla scia della pandemia del coronavirus a maggio, nel momento in cui sarebbe avvenuto il Gran Premio di Monaco.

Ora, la domanda è: quale cortometraggio di Lelouch è migliore? L’originale C’était Un Rendez-Vous o Le Grand Rendez-Vous?