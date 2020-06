Un vero e proprio paradiso delle auto si trova all’interno di una chiesa dismessa e adibita a parco auto con tanti servizi al suo interno.



Il paradiso delle auto.

Abbiamo già visto un paradiso dell’auto Acura a tema anni ’90, mentre alcuni paradisi dell’auto sono pieni di ipercar esotiche (e ora – quattro Bugatti) come quella di Manny Khoshbin.

Ma se c’è un vero paradiso dell’auto là fuori, penso che potremmo aver trovato un passaggio e si chiama The Holy Grail Garage a East Pittsburgh, Pennsylvania. Perché, vi chiedete? Beh, per cominciare, è letteralmente una chiesa – almeno lo era, e si può quasi sentire la santità delle auto custodite in questo posto.

Il “Garage del Santo Graal” (HGG) è di proprietà di Mike Fanto. Secondo il sito web, HGG è stato costruito da una chiesa dismessa, il che spiega lo stile architettonico. È abbastanza appropriato, però, e come ho detto, il tutto esala un’aura di sacralità, soprattutto per i patiti delle auto.

A parte un garage per auto esotiche e i normali oggetti di valore, il suo concetto comprende un club di auto speciali che collega i soci attraverso grandi comodità all’interno della struttura. I depositi sono dotati di sorveglianza 24 ore su 24, impianti antincendio, area di lavaggio e altro ancora.

HGG offre anche una lounge clubhouse per i suoi soci, che include servizi come TV multiple a grande schermo, tavolo da biliardo, sala fumatori, bar/area lounge e altro ancora. E sì, in qualità di clienti, fareste anche parte di una comunità esclusiva di appassionati di motori come voi.

Non siamo del tutto sicuri a quanto ammonti l’iscrizione, ma il sito di HGG dice che gli slot e gli spazi sono limitati. Anche le moto sono benvenute, tra l’altro.