In questo video vedremo scontrarsi l’Alfa Romeo 4C e una Mini Cooper JCW Roadster modificata in una gara d’accelerazione emozionante.

Nel mondo delle auto sportive leggere, l’Alfa Romeo 4C è una delle migliori. Certo, il suo stile è discutibile (personalmente amo i tagli stravaganti) ma il suo rapporto potenza/peso è migliore di quello della Lotus Elise e quasi quanto quello di una Evora.

Con questo, ci si può quasi aspettare che la 4C superi le auto sportive ancora più potenti. Ma come si comporterà con una Mini Cooper JCW Roadster in una gara di accelerazione? Stef ABtv di YouTube ha messo una contro l’altra queste due auto.

Prima di guardare il video in calce, mettiamo i numeri qui, in modo da sapere come si confrontano le due auto nero su bianco.

L’Alfa Romeo 4c è alimentata da un quattro cilindri turbo da 1,7 litri che eroga 240 CV e 350 Nm di coppia. Questi numeri non sono poi così tanti, ma considerando il peso a secco 940 kg della 4C, supporta il rapporto peso/potenza migliore di cui sopra.

Per quanto riguarda la Mini Cooper JCW Roadster, esce da uno showroom con un motore a benzina turbo da 1,6 litri che va bene per erogare 208 CV.

Tuttavia, questa non è una Mini JCW Roadster ordinaria. Secondo il suo proprietario nel video, è una versione elaborata che eroga 270 CV e di colpi di scena. Si tratta di un enorme aumento di potenza, ma non possiamo scartare il fatto che la Mini è significativamente più pesante dell’Alfa con i suoi 1.255 kg.

Detto questo, chi pensate che vincerà questa gara di accelerazione? Guardate il video in calce a questa pagina per scoprirlo.