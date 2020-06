Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 13 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con rovesci anche di carattere temporalesco sul Nordovest, Toscana e Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, pur con stratificazioni basse in transito sulla fascia alpina. Temperature massime in lieve rialzo e comprese tra 23 e 28 gradi. Dal pomeriggio il fronte instabile si espanderà su tutto il Centro-Nord, con temporali anche violenti sulla Toscana settentrionale. Possibili piovaschi anche su Campania e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Fra Belluno e Treviso sulla A27 Venezia-Belluno (Km 52.3 – direzione: Ss51 Alemagna) coda di 5 km tra Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto Nord per incidente.

Tra Bologna e Ravenna code in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 15.5 – direzione: Taranto) tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico e tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini.

Nei pressi di Pescara coda di 3 km sulla A14 Ancona-Pescara (Km 272 – direzione: Taranto) tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

Fra Arezzo e Orvieto sulla A1 Firenze-Roma (Km 405.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Valdichiana e Fabro per lavori.

Traffico a rilento sulla A24 Roma-Teramo (Km 12.6 – direzione: Superstrada Teramo Mare). Divieto di transito per pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Tivoli e Vicovaro-Mandela fino alle 14 del 14/6/2020 per lavori in corso.

Tra Napoli e Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 25.9 – direzione: Salerno) coda tra Pompei est-Scafati e Angri e tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso