Il titolo parla da Sè. Può un’auto come la Mercedes-AMG A45 S sperare di battere la bestiale BMW M8Competion? Scopriamolo insieme.



Sì, lo sappiamo. Questo titolo è una domanda che nessuno ha mai fatto.

Tuttavia, secondo noi, è un paragone interessante. Vedete, la Mercedes-AMG A45 S è una macchina possente che vanta un design sgargiante (stupenda la griglia Panamericana su questa macchina) e il più potente quattro ruote mai creato.

Con la venerata potenza che questa piccola AMG porta con sé, può eguagliare un’altra auto dalle prestazioni che è il doppio di quasi tutto quello che è? Un caso a parte, la BMW M8 Competition. Solo in termini di prezzo, la M8 batte la AMG A45 S per più della metà.

Carwow solleva la questione e mette le due vetture in gara. Anche se non è un confronto completo in pista, la pubblicazione britannica le mette in pista in una gara di accelerazione, il che è sufficiente per vedere chi è più veloce tra le due.

Ma prima, guardiamo qualche numero:

L’AMG A45 S è, ovviamente, alimentata dal grande motore M139 da 2,0 litri con turbocompressore twin-scroll, che eroga 416 cavalli e 500 Newton-metri di coppia. Il suo esemplare a pieno carico pesa circa 1.360 chilogrammi.

La BMW M8, invece, impiega un V8 S63 biturbo da 4,4 litri, con una potenza di 617 CV e una coppia di 750 Nm nei modelli Competion. Questi numeri spingono tutte e quattro le ruote con l’opzione di inviarle tutte al posteriore.

La M8 è molto più potente della A45 S, naturalmente, ma si noti che è anche molto più pesante con 1.885 kg.

Con questi numeri, l’AMG A45 S può tenere il passo con la M8 Competition? La risposta è che dipende, e bisogna guardare il video per scoprirlo.