Dal Mugello Circuit è giunta notizia della decisione di rimborsare i tifosi MotoGP che hanno acquistato i ticket per seguire il Gran Premio d’Italia 2020.

Il Gran Premio d’Italia 2020 non si correrà al Mugello. Com’è risaputo, l’appuntamento sul celebre circuito toscano è stato annullato. Nel calendario MotoGP ci saranno due tappe italiane, ma entrambe a Misano Adriatico.

Ovviamente c’era chi aveva già acquistato i biglietti per essere presente al Mugello. Non era ancora scoppiata l’emergenza Covid-19 quando era stata aperta la vendita dei ticket e dunque in molti hanno provveduto a comprarli.

Giustamente, l’organizzazione ha provveduto a comunicare che verranno effettuati i rimborsi. Di seguito la nota ufficiale emessa:

«Cari amici,

abbiamo sperato fino ad oggi che potessero essere trovate le condizioni per collocare il Gran Premio d’Italia 2020 al Mugello in una nuova data. Questo purtroppo non è stato possibile.

Desideriamo quindi adesso informare il nostro affezionato pubblico di appassionati che, nel loro esclusivo interesse e nel leale rapporto che ci lega da innumerevoli anni, nonostante la normativa vigente (Decreto Cura Italia” D.L. n. 18/2020, art. 88) preveda esclusivamente l’emissione di voucher e il Regolamento della Manifestazione (“art. M – annullamento) non preveda alcun rimborso per annullamento derivante da cause di forza maggiore (quale è quella legata all’emergenza COVID-19), abbiamo comunque deciso di garantire il rimborso totale del valore dei biglietti già acquistati per la data del 31 Maggio 2020.

Queste che seguono, le procedure a cui attenersi:

1) i biglietti acquistati tramite il canale di prevendita TicketOne, verranno rimborsati come da modalità prevista e regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del sito https://www.ticketone.it/campaign/Covid-19/ selezionando una tra le seguenti opzioni:

– “BIGLIETTI PER EVENTI ANNULLATI SITO

TICKETONE.IT O CALL CENTER”

– “BIGLIETTI PER EVENTI ANNULLATI PUNTI VENDITA”

2) per i biglietti acquistati tramite il canale diretto di Mugello Circuit, potrà essere richiesto il rimborso scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]

Lo staff dell’Autodromo del Mugello ringrazia il suo affezionato pubblico per la pazienza e la comprensione dimostrata, con la speranza di rivederci tutti al più presto ed ancora più numerosi in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia al Mugello».