Una delle parti migliori del design delle supercar a motore centrale è la capacità del progettista di scolpire linee aggressive ed elementi di design espressivi nella vettura di produzione finale.



Le supercar consentono un maggiore divertimento rispetto ai normali beni di consumo che sono costruiti secondo standard più rigorosi e più convenienti in termini di costi. Uno dei nostri elementi di design preferiti sono gli scarichi che sputano fiamme verso l’alto della McLaren 600LT in edizione limitata. Fino ad ora, la 600LT o McLaren Senna era l’unico modo per ottenere scarichi del genere sulla McLaren. Fortunatamente un’azienda con sede a Taiwan offre ora questi scarichi anche per le versioni MP4 e 650S.

Costruire uno scarico per una McLaren è un po’ diverso rispetto alla tipica costruzione di uno scarico aftermarket. In una supercar McLaren, le tolleranze sono più strette, le temperature sono più alte, e i clienti si aspettano di più. Questa sfida è stata intrapresa da due aziende che hanno collaborato alla realizzazione dei componenti dello scarico e della fibra di carbonio necessari per spostare lo scarico in una posizione di montaggio superiore.

Per accogliere il nuovo scarico verso l’alto, l’azienda Zacoe ha progettato l’assetto dello scarico in fibra di carbonio e il paraurti, ora privo di scarico. Il nuovo assetto è stato progettato per contribuire a migliorare le prestazioni, evitando al tempo stesso che lo scarico incendiasse parti dell’auto. L’ingegnoso sistema di scarico a valvole è stato sviluppato e prodotto dalla Frequency Intelligence (FI). Questo sistema permette al motore di respirare meglio grazie alla sua lunghezza ridotta rispetto al normale, permettendo al cliente di controllare il livello sonoro grazie ad un sistema di valvole all’interno dello scarico.

Ingegneria intelligente e attenzione ai dettagli rendono questo sistema di scarico perfetto per i possessori di McLaren MP4 e 650S che sono stanchi di questa supercar di serie. Uno scarico molto più rumoroso che spara fiamme enormi, non credo che sia qualcosa di cui ci si annoierà molto velocemente.