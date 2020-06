Godetevi il video di questo tour nella collezione di uno degli uomini più ricchi del mondo alla scoperta del suo nuovo acquisto.

Per le persone benestanti, una collezione di auto non è una rarità.

La maggior parte di questi individui benestanti sfoggiano queste macchine, di solito quelle rare che non tutti possono avere.

Ora, ci sono i ricchi, e c’è Manny Khoshbin. A differenza della maggior parte dei collezionisti di auto, la collezione di Khoshbin si concentra su qualcosa che solo l’uno per cento può acquistare: le supercar. Abbiamo già visto la sua collezione, che consiste principalmente di supercar e ipercar. La più notevole di questi capolavori a quattro ruote, tuttavia, è la sua collezione di ipercar Bugatti.

Perché Bugatti? Khoshbin lo ha già spiegato in un video in precedenza, e il succo di tutto questo è stato principalmente perché vede le Bugatti come simbolo di successo e affermazione. Come magnate immobiliare in varie parti della California, Khoshbin ha il diritto di dirlo, soprattutto considerando che la sua famiglia è nata come immigrata.

Prima c’erano solo tre auto nella sua collezione Bugatti. Questa volta, però, Khoshbin ne ha aggiunta un’altra: una Bugatti Veyron del 2006 in bicolore. Questa Veyron è diversa da quella della sua attuale Bugatti. Mentre tutte le sue precedenti auto di produzione francese erano uniche nel loro genere, come la Chiron Hermes Edition, la Veyron qui non lo è.

Inoltre, con 22.000 chilometri all’attivo e con quasi 14 anni di età, questa Veyron è abbastanza vecchia. Tuttavia, è ancora una Bugatti. E questo significa decine di migliaia di dollari di costi di manutenzione che si aggiungono alla sua già elevata manutenzione del garage.

Non pensiamo che Khoshbin si preoccupi di questo aspetto, però, e ammiriamo molto la sua passione per le Bugatti. Siamo abbastanza sicuri che questo non sarà il suo ultimo acquisto Bugatti.

Godetevi il video: