Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 12 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su Piemonte e Val d’Aosta, con piogge che proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, pur con addensamenti in transito lungo la fascia appenninica e sulle Alpi. Temperature massime stabili e comprese tra 22 e 27 gradi. Sarà una giornata di bel tempo prima del ritorno di un vortice di bassa pressione previsto per le prime luci dell’alba di domani.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

All’altezza di Venezia traffico a rilento sulla A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – entrambe le direzioni) in uscita a Padova Industriale per traffico intenso.

A Bologna in A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Pescara (Km 292.8 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare per lavori.

Tra Napoli e Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 27 – direzione: Salerno) coda tra Pompei est-Scafati e Angri e tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.