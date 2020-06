Peugeot non ha rinnovato la sua 308 per l’anno 2021 ma in compenso ha reso disponibile un aggiornamento che include diversi reparti.



L’attuale generazione di Peugeot 308 è in circolazione da circa sette anni, e mentre la maggior parte dei suoi rivali sono stati rinnovati, il modello francese compatto si presenta al 2021 con piccole modifiche.

Quest’ultimo aggiornamento prima del cambio di generazione porta una nuova mano di vernice chiamata Vertigo Blue e due nuovi design di cerchi in lega. Scegliete la variante di fascia alta e potrete scegliere un Black Pack opzionale che porta con sé un assortimento di accenti scuri.

L’attrazione principale della Peugeot 308 del 2021 si trova all’interno del cofano, dove i quadranti analogici del quadro strumenti sono stati sostituiti da una configurazione completamente digitale. L’i-Cockpit utilizza la stessa tecnologia dei modelli 208 e 2008 ed è completato da un sistema di infotainment capacitivo-touch con finitura lucida.

La 308 è un buon promemoria del fatto che la GTi è ancora in circolazione, completa di un motore a benzina turbo da 1,6 litri che produce 263 cavalli e 340 Newton-metri di coppia. Il quattro cilindri è collegato ad un cambio manuale a sei marce e permette all’auto di raggiungere i 100 km/h da fermo in sei secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Le versioni inferiori si basano su un motore turbo da 1,2 litri con tre cilindri e 110 o 130 cavalli. Il primo viene offerto solo con un cambio manuale a sei marce, mentre il secondo può essere acquistato anche con un cambio a otto marce. Scegliete il diesel da 1,5 litri e potrete scegliere tra 100 o 130 cavalli inviati alle ruote tramite un manuale a sei velocità o un’automatico a otto velocità.

Indipendentemente dal livello di assetto, tutte le Peugeot 308 del 2021 sono dotate di climatizzatore a doppia zona, fari automatici, sensori di parcheggio posteriori, radio digitale DAB e tergicristalli automatici. Anche se l’auto comincia a mostrare la sua età in termini di design, è dotata di dispositivi di sicurezza all’avanguardia: cruise control adattivo, telecamera a 180 gradi, avviso di uscita di corsia attiva, interruttore automatico degli abbaglianti, riconoscimento dei segnali di velocità, angolo cieco attivo e avviso di attenzione del guidatore.

Speriamo che questo sia l’ultimo aggiornamento che l’attuale 308 riceverà in quanto la Peugeot deve uscire con un nuovo modello per combattere il rinnovato trio del Gruppo Volkswagen – Golf, Octavia e Leon.