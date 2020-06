Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 12 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni quasi ovunque, salvo addensamenti in transito lungo la fascia appenninica e sulle Alpi. Tempo instabile sul Nordovest, in particolare su Piemonte e Val d’Aosta. Alle prime luci dell’alba si prevedono rovesci anche in Liguria. Le temperature minime subiranno un lieve aumento e saranno comprese fra 16 e 20 gradi.

Sabato 13 giugno ritorna il maltempo, a cominciare dal Nordovest e la Toscana e sulla Sardegna centrosettentrionale, al mattino resta stabile altrove. Le temperature massime oscilleranno fra 23 e 28 gradi. Dal pomeriggio piogge e temporali interesseranno un po’ tutto il Centro-Nord, mentre al Sud avremo un aumento generale delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso.

Diversi i cantieri aperti in Liguria: in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia) l’uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 9 – direzione: Rosignano) coda di 5 km tra Genova est e Recco per lavori.

Tra Macerata e Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 275.1 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’elpidio e Pedaso e di 1 km tra Pedaso e Grottammare.

Sulla Tangenziale di Napoli in A1 Diramaz. Capodichino-Tang.Napoli (Km 2.9 – direzione: Tangenziale) l‘uscita di Capodichino è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 18/06/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Secondigliano-Aeroporto su Tangenziale Napoli.