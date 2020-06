Andrea Iannone avrebbe trovato una nuova fiamma: una delle sorelle del duo influencer Jas&Jay. Sul web circola da qualche giorno una foto in intimità.

Andrea Iannone rischia non solo di non correre questa stagione in MotoGP, ma anche di vedere spezzata la sua carriera qualora venga confermata la condanna massima a quattro anni, come richiesto dalla WADA. In tal caso il pilota abruzzese dovrebbe dire addio alla classe regina. Non certo un bel periodo per lui anche dal punto di vista della vita privata, sebbene qualcosa si stia smuovendo negli affetti.

Dopo la fine della love story con Belen Rodriguez e il rapporto concluso con l’influencer Giulia De Lellis, entrambe tornate con i propri ex, Andrea Iannone pare stia frequentando una donna di grande fascino appartenente al mondo dello spettacolo. Secondo le ben informate cronache rosa ci sarebbe una certa vicinanza con una delle sorelle influencer Jas & Jay. Sul web sta girando un fotogramma tratto da una Instagram Stories in cui la coppia sarebbe in procinto di baciarsi.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile riavvicinamento a Belen, ma al settimanale ‘Oggi’ ha seccamente smentito: “Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip”, ha spiegato Iannone. “So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”. Il settimanale ha anche riportato le dichiarazioni di alcuni amici di Andrea che hanno confermato che l’incontro a cena con Belen è stato del tutto casuale e che lui non ha alcun ruolo nella possibile crisi con Stefano De Martino.