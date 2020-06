Volkswagen ha ammesso che senza l’accordo commerciale stipulato con Ford il ciclo vitale dell’Amarok sarebbe giunto a destinazione.



Volkswagen e Ford hanno elaborato tutti i dettagli della loro joint venture, annunciata inizialmente all’inizio del 2019. È ormai noto che la seconda generazione di Amarok, prevista per il 2022, sarà sviluppata e costruita da Ford nello stabilimento di Silverton, in Sudafrica, sulla base della stessa piattaforma che sosterrà il futuro Ranger. Quello che non sapevamo è che il destino dell’Amarok sarebbe stato molto diverso senza il legame con l’Ovale Blu.

In un comunicato stampa separato rilasciato questa settimana da Volkswagen Veicoli Commerciali, il presidente Thomas Sedran, ha fatto un’importante dichiarazione: “In definitiva saranno i nostri clienti a beneficiare [della joint venture], perché senza la collaborazione non avremmo sviluppato un nuovo Amarok“. In altre parole, l’Amarok – che nel 2020 festeggia il suo decimo anniversario – sarebbe stato gradualmente eliminato alla fine di questa generazione se non fosse stato per l’accordo con Ford.

Al di là del rapporto Amarok-Ranger, la collaborazione tra i due giganti dell’automobile porterà al lancio di un furgone Ford per le consegne in città basato sul Caddy di ultima generazione. Sarà costruito a partire dal 2021 in Polonia nello stabilimento di Poznań come Transit Connect, dove il Caddy 5 entrerà in produzione nella seconda metà di quest’anno.

Inoltre, Ford sta assumendo la guida del progetto “1Ton” che coinvolge i veicoli commerciali leggeri, mentre una Ford elettrica basata sulla piattaforma MEB di VW uscirà nel 2023. Al di là dello sviluppo di auto e camion, i due lavoreranno fianco a fianco sulla tecnologia di guida autonoma con Argo AI.

Ford e Volkswagen vogliono entrambe sottolineare che la cooperazione “non è in alcun modo una fusione e tutti i veicoli vengono commercializzati indipendentemente l’uno dall’altro. L’alleanza Volkswagen/Ford non include la proprietà incrociata tra le due aziende, che rimarranno concorrenti sul mercato”.