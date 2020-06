Diversi team Superbike sono pronti a tornare in pista per togliersi un po’ di ruggine dopo la pausa forzata causata dal Covid-19. Test in Catalogna tra meno di un mese.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul calendario del campionato mondiale Superbike 2020, ma dovrebbero arrivare entro la prossima settimana. Dorna sta ultimando gli ultimi dettagli prima dell’annuncio.

Intanto i team si preparano a tornare in pista per un test che si svolgerà l’8-9 luglio sul circuito di Montmelò, in Catalogna. Kawasaki aveva prenotato la pista e anche altre squadre hanno deciso di girare in quelle due giornate. Sarà la prima volta dopo il round disputato a Phillip Island e lo stop causa Covid-19.

Sono i colleghi di Speedweek a rivelare quali team hanno fatto sapere che parteciperanno.

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

Pata Yamaha: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

Barni Ducati: Leon Camier

Outdo Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo

Il team Ten Kate Racing Yamaha attende che Dorna comunichi ufficialmente che il Mondiale SBK partirà a Jerez tra il 31 luglio e il 2 agosto. Non è ancora chiaro cosa farà il team BMW Motorrad WorldSBK con Tom Sykes e Eugene Laverty.

A Montmelò ci sarà anche il GMT94 Yamaha, partecipante al campionato mondiale Supersport con Jules Cluzel e Corentin Perolari come piloti.