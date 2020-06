Dorna pubblica il calendario ufficiale del Motomondiale 2020. Doppio appuntamento a Misano, Le Mans entra all’ultimo minuto!

Il nuovo calendario del Motomondiale 2020 è stato finalmente diramato. Come annunciato da settimane si comincerà a Jerez il 19 luglio. I Gran Premi delle Americhe, di Argentina, Thailandia e della Malesia saranno confermati entro il 31 luglio. Le date degli eventi e l’eventuale presenza di pubblico sono decisioni soggette all’evolversi della pandemia e alla politica adottata dai singoli governi che ospiteranno il campionato.

Doppio appuntamento a Jerez, poi gara singola a Brno prima di un altro doppio round in Austria il 16 e 23 agosto. Dopo due settimane di pausa, ci sarà un altro doppio appuntamento, questa volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il 13 settembre si celebrerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e sette giorni più tardi sarà il momento del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

Il 27 settembre assisteremo al GP di Catalunya, poi dopo una breve pausa sarà la volta di Le Mans che entra in calendario a sorpresa. Si chiuderà con un doppio appuntamento ad Aragon e a Valencia, a meno che non si deciderà di correre qualche Gran Premio oltre i confini d’Europa. Con questo calendario sono già stati pianificati 13 Gran Premi. Il conto alla rovescia per rivedere i nostri beniamini può finalmente ufficialmente cominciare!

Il nuovo calendario ufficiale del Motomondiale 2020

19 luglio: Jerez 1

26 luglio: Jerez 2

09 agosto: Brno

16 agosto: Spielberg 1

23 agosto: Spielberg 2

13 Settembre: Misano 1

20 settembre: Misano 2

27 settembre: Catalunya

11 ottobre: ​​Le Mans

18 ottobre: ​​Aragona 1

25 ottobre: ​​Aragona 2

08 novembre: Valencia 1

15 novembre: Valencia 2

Leggi anche -> Motomondiale, cancellato il GP del Mugello 2020