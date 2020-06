Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 11 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al Centro e al Nord Italia persiste il tempo instabile con piogge che interesseranno maggiormente le fasce alpina e appenninica, ma nelle ore serali ci sarà un’attenuazione generale dei fenomeni. Precipitazioni residue sul Nordovest della Penisola, ma entro la giornata di domani prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stazionarie e comprese fra 13 e 18 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Venerdì 12 giugno sarà una giornata di tempo stabile quasi ovunque, salvo fenomeni persistenti sul Piemonte e addensamenti a quote basse lungo l’arco alpino. Temperature massime in lieve rialzo e che oscilleranno fra 23 e 28 gradi. Nel week-end prevista una due giorni di caldo estivo al Sud, temperature più miti al Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Nei pressi di Trento si segnala un incidente che sta causando qualche disagio in A22 Brennero-Modena con coda di 2 km tra Mantova Nord e Mantova sud e svincoli chiusi in entrata a Trento Sud verso Modena.

All’altezza di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 296 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Firenze Impruneta e Firenze sud per materiali dispersi.

Nel Lazio sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia pioggia tra Bivio A12/A Roma-Fiumicino e Civitavecchia Porto e sulla A24 Roma-Teramo tra Grande Raccordo Anulare e Roma est.

A Napoli sulla Tangenziale l’uscita di Capodichino è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 11/06/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Secondigliano-Aeroporto su Tangenziale Napoli.