Mercedes ha annunciato l’uscita di un nuovo pacchetto aerodinamico per i modelli AMG CLA 35 e 45 che migliorerá sensibilmente la deportanza.



Sebbene sia la Mercedes-AMG CLA 35 che la 45 siano veicoli molto capaci, l’AMG ha trovato il modo di renderli ancora più veloci. La casa automobilistica tedesca ha progettato e costruito un pacchetto aerodinamico migliorato per dare ai veicoli CLA una maggiore deportanza. Insieme ad un aumento delle prestazioni, le nuove appendici aerodinamiche si aggiungono alla già tagliente estetica Mercedes.

Il pacchetto aerodinamico AMG comprende un nuovo splitter anteriore, prese d’aria posteriori e un nuovo diffusore posteriore. È disponibile anche una versione Plus di livello superiore del kit che include un alettone posteriore di dimensioni decenti. Non siamo sicuri dell’esatto guadagno aerodinamico associato a questi nuovi pezzi, ma sappiamo che fanno sembrare entrambi i modelli CLA ancora piú belli.

Se si opta per l’alettone posteriore, Mercedes dice che “assicura l’aspetto espressivo di ogni pilota senza compromessi“. Questo lo lasceremo decidere a voi, ma pezzi aerodinamici come questi dovrebbero fare una certa differenza sia su strada che in pista. Anche se non è un kit aerodinamico DTM completo, ci aspetteremmo di vedere quell’ala e quello splitter dare alla Benz almeno un po’ più di mordente sull’asfalto. E non si può negare che questo pacchetto aggiuntivo spezzi un po’con l’altrimenti elegante forma della CLA, simile a quella di un coupé.

Il pacchetto aerodinamico AMG è disponibile al prezzo di 1.487 euro, mentre il pacchetto aerodinamico AMG Plus vi costerà 2.737 euro.