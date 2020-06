Per scrollarsi di dosso la ruggine, Charles Leclerc è sceso in pista a Lonato per una giornata di test sui kart, suo primo amore nelle corse

Nelle stesse ore in cui il suo avversario designato Lewis Hamilton tornava in pista su una monoposto di Formula 1, nel primo test dopo la quarantena organizzato dalla Mercedes a Silverstone, pure Charles Leclerc riaccendeva i motori. Anche se, per il momento, soltanto dei kart.

In attesa della prova che, analogamente alla Freccia d’argento, anche la Ferrari allestirà sul suo circuito privato di Fiorano nella seconda metà del mese, infatti, intanto Leclerc ha deciso di scrollarsi di dosso la ruggine con una giornata al kartodromo South Garda di Lonato, nei pressi di Brescia.

Leclerc torna a girare sui kart

Il Piccolo principe ha ritrovato il suo primo amore, quello per le quattro ruotine, al volante di un kart della Birel Art del team Lennox Racing, diretto dall’ex campione del mondo Kz2 Jordon Lennox Lamb. Con quella stessa squadra, infatti, il monegasco ha concordato una collaborazione che prevede la produzione di telai e motori firmati proprio con il marchio Charles Leclerc.

Il pilota della Ferrari è giunto in pista da Montecarlo verso le 11 del mattino e, un’ora dopo, era già in azione. Dopo una pausa pranzo a base di bresaola e mozzarella, ma anche di una fetta di pizza speciale che portava impresse proprio le sue iniziali CL e l’immancabile numero di gara 16. Nel pomeriggio sono riprese le prove, interrotte poi anticipatamente da un forte temporale.

Nel paddock, come prevedono i protocolli anti coronavirus, poche persone, ma fuori dai cancelli del kartodromo non mancavano i tifosi che non vedevano l’ora di scattarsi un selfie con lui. “Ho tanta voglia di cominciare”, sono state le sue uniche parole, riferite dalla Gazzetta dello Sport, prima della ripartenza per Montecarlo.