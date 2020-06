Bottas sa qualcosa che noi non sappiamo? Il finnico ha dato per certo che in Mercedes non stanno considerando Vettel per il 2021.

Un giorno le posizioni si avvicinano e quello dopo si allontanano. Il tanto chiacchierato matrimonio tra le Frecce d’Argento e Sebastian Vettel potrebbe non vedere mai la luce.

Se il boss Toto Wolff, notoriamente un volpone, non si è sentito di escludere a priori l’unione, più che altro per motivi di marketing, e il direttore tecnico James Allison ha addirittura prefigurato un gran futuro per la coppia Seb-Hamilton, qualcun altro interno alla Mercedes come Valtteri Bottas ha giustamente rifiutato di sentirci da quell’orecchio perché, a quanto pare, il sedile più in bilico sarebbe proprio il suo nonostante il tedesco non arriverebbe certo accettando il ruolo di secondo, appena rifiutato in Ferrari.

“Mi fa ridere che con zero gare disputate nel 2020 ci sia già qualcuno pronto a soffiarmi il posto. Per quanto mi riguarda non avverto alcuna pressione da quel punto di vista”, ha confidato a Sky Sports F1 con leggero fastidio.

Evidentemente il driver di Nastola ha ricevuto assicurazioni da parte della dirigenza di Stoccarda in ottica 2021, ma come si sa, in F1 più che in altri sport, i contratti fanno in fretta a saltare.

“In squadra da sempre si adotta un approccio trasparente a proposito degli accordi e personalmente ho ricevuto un messaggio chiaro che non stanno prendendo in considerazione il ferrarista. Dunque nessuna preoccupazione”, ha aggiunto dimenticando però che il suo volante potrebbe essere insidiato da un altro collega, legato alla Casa della Stella, ovvero quel George Russell che dopo due stagioni di passione alla decadente Williams, di sicuro avrà voglia di sfruttare ogni chance per mettersi in mostra.

In caso venisse scaricato dall’equipe germanica con base in Inghilterra, il 30enne potrebbe finire alla Renault. “Le cose si risolveranno da sole, in un modo o nell’altro, qualunque cosa accadrà. Non c’è da stressarsi”, ha chiosato con atteggiamento tipico della sua terra.

Chiara Rainis