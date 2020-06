Dopo il calendario 2020 della Formula 1 arriva anche la nomination delle mescole di gomme della Pirelli per i primi otto Gran Premi

Dopo l’ufficializzazione del calendario, arriva anche l’indicazione delle mescole per i primi Gran Premi della stagione 2020 di Formula 1. La Pirelli ha infatti nominato le gomme per le otto gare che inaugureranno il calendario di questa annata di corse così insolita, tutte in una volta.

“Considerate tutte le variabili all’inizio di questa stagione molto particolare, con un calendario assai flessibile che non ha lasciato molto tempo per reagire ai continui cambiamenti, abbiamo deciso insieme ai team, al promoter e alla Fia di annunciare le mescole nominate per le prime otto gare tutte insieme”, ha spiegato il responsabile del gommista milanese, Mario Isola. “Come sempre, le mescole sono state scelte sulla base delle caratteristiche di ciascun tracciato e per offrire opportunità interessanti nelle strategie di gara”.

Stesso circuito, gomme diverse

Per il primo doppio GP in Austria (5 e 12 luglio), così come per la successiva tappa in Ungheria (19 luglio) e anche per quelle in Belgio (30 agosto) e Italia (6 settembre) le mescole scelte sono le stesse: le cosiddette C2, C3 e C4. Peculiare invece la decisione che riguarda il doppio Gran Premio in Gran Bretagna, dove nella prima delle due uscite (quella del 2 agosto) si utilizzeranno le mescole C1, C2 e C3 e nella seconda (quella del 9 agosto) la C2, C3 e C4.

A distanza di una sola settimana, sullo stesso circuito, si avranno dunque a disposizione pneumatici di uno step più morbidi, e chissà se questa variazione avrà l’effetto anche di modificare le prestazioni e rendere dunque più imprevedibili i valori in campo. Nella successiva trasferta in Spagna (16 agosto) tornerà invece la scelta più dura di tutte: C1, C2 e C3.

