La Bugatti sta finendo di testare la sua Chiron Pur Sport sul circuito di Bilster Berg e grazie a questo video potremo vedremo i suoi progressi prima del debutto.

Abbiamo scritto molto sugli effetti del coronavirus sull’industria automobilistica. Le fabbriche sono state chiuse mentre ingegneri e progettisti sono stati mandati a lavorare da casa. Ma, mentre il mondo ha iniziato a riaprire lentamente il mese scorso, alcune aree prima di altre, gli ingegneri della Bugatti non hanno perso tempo a tornare al lavoro. All’inizio di maggio, la casa automobilistica francese ha portato in pista la Chiron Pur Sport per continuare a perfezionare il telaio prima dell’inizio della produzione alla fine di quest’anno.

Ora, però, l’azienda ha rilasciato un breve video dell’ipercar che distrugge il circuito di Bilster Berg.

Sven Bohnhorst, l’ingegnere del telaio della Bugatti, ha guidato la Chiron attraverso 19 curve e 44 salite e discese, dicendo, a proposito dell’esperienza.

Il Chiron Pur Sport è più di un modello fantastico in edizione limitata. L’auto è dotata di sospensioni rivisitate, di un motore ottimizzato e di un cambio a rapporto più corto. Una sospensione più solida la mantiene piantata a terra durante le curve, mentre gli ingegneri hanno trovato un modo per ridurre il suo peso di 50 chilogrammi. Il motore W16 da 8,0 litri produce 1.500 cavalli e 1600 Newton-metri di coppia.

Bohnhorst e il suo team hanno guidato la macchina per quattro giri alla volta: un riscaldamento iniziale, due giri veloci e un giro di raffreddamento. Durante i giri veloci, Bohnhorst era consapevole di come la macchina si comportava in pista, notando quanto bene sterzava, come reagiva la sospensione e come le gomme comunicavano informazioni al pilota. Bugatti sta limitando la produzione a soli 60 esemplari, che inizieranno la produzione nella seconda metà di quest’anno.