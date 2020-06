Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Nord, con fenomeni di carattere temporalesco a causa di un vortice depressionario proveniente dal Nord Europa. Cieli poco nuvolosi al Sud, con possibili piovaschi su Puglia e Calabria jonica. Temperature stazionarie o in locale diminuzione e comprese fra 21 e 24 gradi. Nel corso del pomeriggio non si prevedono miglioramenti se non su scala locale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

In Lombardia si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo A4/A8 Milano-Varese e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 29 – direzione: Varese) coda tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori per incidente.

Nei pressi di Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova e tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 18 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro per incidente.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Tra Frosinone e Teano in A1 Roma-Napoli (Km 646 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Ceprano e Pontecorvo per incidente Uscita consigliata provenendo da Roma: Ceprano.

Nella provincia nord di Salerno sulla A30 Caserta-Salerno (Km 40 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori.